Майбутнє іспанського тренера мадридців під питанням після нестабільної частини сезону.

У керівництві мадридського Реала існували сумніви щодо доцільності призначення Альваро Арбелоа на посаду головного тренера ще до його приходу до першої команди. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, ключові функціонери клубу, включно з президентом Флорентіно Пересом, обережно ставилися до кандидатури Арбелоа через обмежений досвід роботи на дорослому рівні. До свого підвищення у січні він працював переважно з молодіжними командами та короткий час очолював Кастілью.

Наразі Реал Мадрид проводить сезон без значних трофеїв, що може призвести до серйозних змін у клубі — як у складі, так і в структурі. На цьому тлі майбутнє Арбелоа виглядає невизначеним, особливо з огляду на результати команди та ситуацію в роздягальні.

Повідомляється, що напруження всередині колективу зростає, а взаємини між тренером і частиною гравців ускладнилися. Попри це, у клубі планують ухвалити остаточне рішення щодо наставника лише після завершення сезону.