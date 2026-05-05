Іспанський клуб приєднався до черги претендентів на вінгера, за якого хочуть до 75 мільйонів фунтів.

Барселона включилася в боротьбу за лівого вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона. За інформацією журналіста Матео Моретто, каталонський клуб розглядає 25-річного англійця як одного з варіантів для посилення атаки.

Окрім Барселони, інтерес до гравця також проявляє Бетіс. Раніше повідомлялося, що за ситуацією навколо футболіста стежать Баварія, а також топклуби Англії — Арсенал і Ліверпуль.

Чинний контракт Гордона з Ньюкаслом діє до липня 2030 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 60 мільйонів євро, тоді як англійський клуб оцінює гравця ще вище — приблизно у 75 мільйонів фунтів.

Гордон виступає за Ньюкасл із січня 2023 року, коли клуб придбав його за 45,6 мільйона євро. За цей час він провів 152 матчі, забив 39 голів і віддав 28 результативних передач. У сезоні 2025/26 він уже має 17 голів і 5 асистів у 46 поєдинках у всіх турнірах.