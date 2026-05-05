Частина гравців невдоволена роллю француза та його поведінкою в клубі.

У мадридському Реалі зростає внутрішнє невдоволення через, як стверджують джерела, особливий статус Кіліана Мбаппе в команді. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією видання, частина футболістів вважає, що 27-річний форвард отримує привілеї в структурі клубу та має підвищений вплив на внутрішні процеси. Також зазначається, що Мбаппе більше спілкується з французькими легіонерами команди, що, на думку деяких партнерів, може впливати на загальну атмосферу в роздягальні.

Окремо згадується інцидент на тренувальній базі, під час якого нападник нібито проявив неповагу до одного зі співробітників клубу.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе може пропустити завершення сезону через травму, отриману в матчі Ла Ліги проти Бетіса у 32-му турі. До ушкодження француз демонстрував феноменальну форму — 41 гол і 6 асистів у 41 матчі поточного сезону.

Загалом із моменту переходу до Реала влітку 2024 року Мбаппе вже провів 100 поєдинків, забив 85 голів та віддав 11 результативних передач.