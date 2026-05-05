Іспанія

Наставник Астон Вілли може змінити клуб попри чинний контракт до 2029 року.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері опинився серед основних претендентів на посаду наставника мадридського Реала.

Керівництво іспанського гранда розглядає 54-річного спеціаліста як одного з ключових кандидатів на можливу заміну нинішньому тренеру.

Емері працює в англійському клубі з осені 2022 року, а його контракт із бірмінгемцями діє до 2029 року. Втім, за інформацією джерел, іспанець може зацікавитися варіантом із переходом до Реала, особливо враховуючи фінансові обмеження, з якими стикається Астон Вілла.

Наразі остаточного рішення не ухвалено, однак кандидатура досвідченого тренера вже перебуває у шорт-листі мадридського клубу.