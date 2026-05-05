Наставник Астон Вілли може змінити клуб попри чинний контракт до 2029 року.
05 травня 2026, 12:23
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері опинився серед основних претендентів на посаду наставника мадридського Реала.
Керівництво іспанського гранда розглядає 54-річного спеціаліста як одного з ключових кандидатів на можливу заміну нинішньому тренеру.
Емері працює в англійському клубі з осені 2022 року, а його контракт із бірмінгемцями діє до 2029 року. Втім, за інформацією джерел, іспанець може зацікавитися варіантом із переходом до Реала, особливо враховуючи фінансові обмеження, з якими стикається Астон Вілла.
Наразі остаточного рішення не ухвалено, однак кандидатура досвідченого тренера вже перебуває у шорт-листі мадридського клубу.