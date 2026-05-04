Каталонці близькі до чемпіонства, а майбутнє тренера — до офіційного підтвердження.

Барселона планує продовжити контракт із головним тренером Гансом-Дітером Фліком до 2028 року. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий оголосити про нову угоду з німецьким фахівцем одразу після того, як команда офіційно оформить чемпіонство в Ла Лізі. Вирішальним може стати найближчий матч проти Реала: у разі позитивного результату Барселона зможе гарантувати собі титул.

У команді панує піднесений настрій — гравці уважно стежать за результатами конкурентів і прагнуть здобути чемпіонство саме в очному протистоянні з мадридцями. Сам Флік публічно стримує емоції, однак усередині клубу впевнені у близькому успіху.

Очікується, що продовження контракту з німецьким фахівцем стане логічним кроком керівництва клубу після успішного сезону та стабільного розвитку команди під його керівництвом.