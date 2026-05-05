Тренер ухвалив рішення піти через фінансові проблеми клубу.

Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас залишить клуб після завершення сезону-2025/26. За інформацією джерел, на рішення фахівця вплинула складна ситуація всередині клубу. Через фінансові труднощі Хетафе не може забезпечити тренера необхідним підсиленням, що обмежує варіативність складу та створює додатковий тиск на наставника.

Президент клубу Анхель Торрес намагався переконати Бордаласа залишитися, запропонувавши новий контракт, однак тренер не змінив свого рішення.

Серед можливих наступників розглядаються Фабіо Челестіні, який, як очікується, залишить ЦСКА Москва, а також наставник збірної Сербії Велько Паунович.

Бордалас двічі очолював Хетафе: з 2016 по 2021 рік, а також із 2023-го. За цей час команда під його керівництвом провела 341 матч: 129 перемог, 89 нічиїх і 123 поразки.

Наразі Хетафе посідає сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 44 очки та перебуваючи поблизу зони єврокубків.