Іспанія

Бельгійський голкіпер відновився після травми та може зіграти проти Барселони.

Воротар Тібо Куртуа відновився після травми та повернувся до занять у загальній групі Реала. Бельгієць провів повноцінне тренування напередодні принципового поєдинку проти Барселони.

🚨 Kylian Mbappé était à Valdebebas aujourd’hui et passera un nouveau test de contrôle mercredi, qui sera le jour clé pour savoir s’il pourra ou non jouer le Clásico.



Courtois a effectué toute la séance d’entraînement. Il vise un retour contre le Barça.



Нагадаємо, що 33-річний голкіпер у березні зазнав розриву привідного м’яза правої ноги, через що вибув на тривалий період. Очікувалося, що він пропустить близько півтора місяця. Під час відсутності Куртуа місце у воротах вершкових займав українець Андрій Лунін.

У поточному сезоні Куртуа провів 41 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 39 голів і 15 разів зберіг свої ворота "сухими".

Після завершених турів Ла Ліги Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на 11 очок. Очна зустріч команд запланована на 10 травня.