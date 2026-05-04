Бельгійський голкіпер відновився після травми та може зіграти проти Барселони.
Тібо Куртуа, getty images
04 травня 2026, 16:47
Воротар Тібо Куртуа відновився після травми та повернувся до занять у загальній групі Реала. Бельгієць провів повноцінне тренування напередодні принципового поєдинку проти Барселони.
Нагадаємо, що 33-річний голкіпер у березні зазнав розриву привідного м’яза правої ноги, через що вибув на тривалий період. Очікувалося, що він пропустить близько півтора місяця. Під час відсутності Куртуа місце у воротах вершкових займав українець Андрій Лунін.
У поточному сезоні Куртуа провів 41 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 39 голів і 15 разів зберіг свої ворота "сухими".
Після завершених турів Ла Ліги Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на 11 очок. Очна зустріч команд запланована на 10 травня.