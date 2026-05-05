Іспанія

Німецький тренер підписав контракт до 2028 року та змінить команду влітку.

Атлетік Більбао офіційно підтвердив призначення Едіна Терзича новим головним тренером першої команди. 43-річний німецький спеціаліст уклав угоду до 30 червня 2028 року та приступить до роботи після завершення поточного сезону.

Терзич відомий своєю роботою з Боруссією Дортмунд, де він виграв Кубок Німеччини у 2021 році, майже привів команду до чемпіонства в Бундеслізі у 2023-му та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2024 році.

До самостійної тренерської роботи в Бундеслізі фахівець працював у структурі Дортмунда, займався розвитком молоді та футбольними операціями, а також входив до тренерських штабів Вест Гема і Бешикташа як асистент.

У клубі повідомили, що офіційне представлення Терзича відбудеться на старті нового сезону, тоді як зараз команда зосереджена на завершальних матчах кампанії.