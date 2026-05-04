Іспанія

Наставник, який вивів клуб до Ліги чемпіонів двічі поспіль, покине команду влітку.

Вільярреал офіційно повідомив про майбутній відхід головного тренера Марселіно. 60-річний іспанський фахівець залишить свою посаду після завершення поточного сезону.

Марселіно очолив команду у 2023 році та досяг історичного результату — під його керівництвом Вільярреал уперше зміг кваліфікуватися до Ліги чемпіонів у двох сезонах поспіль.

У нинішньому розіграші Ла Ліги за чотири тури до фінішу команда посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 68 очок і продовжуючи боротьбу за високі позиції.

В останньому матчі чемпіонату Вільярреал вдома розтрощив Леванте.