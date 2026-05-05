Матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій між Крістал Пелес та Шахтарем обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів.

Головним суддею поєдинку призначено Алехандро Ернандес, повідомляє пресслужба УЄФА. Асистентами виступлять Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо, резервний арбітр — Хосе Марія Санчес.

За систему VAR відповідатимуть Карлос дель Серро Гранде та його асистент Гільєрмо Куадра Фернандес.

Поєдинок відбудеться 7 травня у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч, який пройшов 30 квітня у Кракові, завершився перемогою Крістал Пелес з рахунком 3:1.