Одразу 8 команд бореться за збереження прописки.

Ельче з Алавесом зіграли внічию, закрутивши інтригу в боротьбі за виживання (1:1)

Найцікавіше, а саме забиті мʼячі, відбулося у другому таймі. Початок другої 45-хвилинки був за командою Флореса. Під час однієї з атак гості заробили пенальті: Фебас у власному штрафному майданчику зачепив Гуріді. Мартінес впевнено виконав вирок, розвівши голкіпера та м'яч по різних кутах.

Після пропущеного голу господарі активізувалися та перехопили ініціативу. Згодом франхівердес відновили паритет — Родрігес головою замкнув подачу від Хосана. Залишок матчу проходив на зустрічних курсах, але вирвати перемогу жодній команді не вдалося.

У підсумку Алавес набирає очко, яке дозволяє обійти Леванте та ділити зі Севільєю 17-те місце, маючи у своєму активі по 37 пунктів. Ельче завдяки нічиїй також піднімається на дві позиції. Команда з однойменного міста має з Валенсією та Еспаньйолом по 39 очок, але у конкурентів є гра в запасі. Боротьба за збереження прописки в самому розпалі.

Ельче — Алавес 1:1

Голи: Родрігес, 72 - Мартінес, 51 (пен)

Ельче: Дітуро — Чуст (Сангаре, 85), Аффенгрубер, Бігас — Моренте (Хосан, 66), Фебас (Діангана, 67), Агуадо (Дональд, 84), Вільяр, Валера (Форт, 90) — Сілва, Родрігес

Алавес: Сівера — Перес, Отто, Теналья, Парада — Ібаньєс (Суарес, 46), Бланко, Гуріді (Гевара, 81), Реббаш (Маньяс, 90) — Діабате (Протесоні, 82), Мартінес (Енрікес, 67)

Попередження: Фебас, Діангана, Дональд — Ібаньєс, Бланко, Діабате, Сівера, Реббаш