Іспанія

У мадридському клубі готуються до змін у разі втрати шансів на чемпіонство.

Керівництво Реала готове активізувати процес пошуку нового головного тренера, якщо команда остаточно вибуде з боротьби за титул чемпіона Іспанії.

За інформацією Marca, вирішальним може стати найближчий матч проти Барселони. У разі поразки в Ель Класіко мадридський клуб втратить реальні шанси на чемпіонство, після чого боси Реала планують перейти до активних дій щодо майбутнього тренерського штабу.

Повідомляється, що головним кандидатом на посаду наставника вважається Жозе Моурінью. Також у шорт-листі клубу перебувають Дідьє Дешам, Ліонель Скалоні та Маурісіо Почеттіно.

У Реалі хочуть ухвалити рішення щодо подальшого напрямку розвитку команди у максимально стислі терміни.