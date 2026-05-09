Повернення Особливого стало ще ближчим до здійснення.

Мадридський Реал опинився в стані невизначеності щодо власного майбутнього наприкінці поточного сезону й наразі намагається вгамувати ситуацію в роздягальні напередодні El Clasico проти каталонської Барселони.

Тим часом керівництву "галактікос" стало зрозуміло, що нинішній головний тренер Альваро Арбелоа не здатен тримати контроль над футболістами, тож від чуток про призначення нового фахівця йому на заміну керманичі клубу готові перейти до конкретних справ.

Повідомляється, що президент Реала Флорентіно Перес особисто контактував із нинішнім головним тренером лісабонської Бенфіки та колишнім тренером мадридського клубу португальцем Жозе Моурінью та запропонував контракт.

Угоду розраховано до 2028 року, тоді як для розірвання поточних відносин 63-річного фахівця з "орлами" Реал готовий заплатити відступні в розмірі 3 млн євро.

Наразі всі сторони чекають лише на фінальне рішення самого тренера.