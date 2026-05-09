Жуан Гомес змінить англійський чемпіонат на іспанський.

Трансфер центрального півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса до Атлетіко Мадрид перебуває на фінальній стадії, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, перехід 25-річного бразильця обійдеться "рохібланкос" у 45 млн євро. Для гравця підготували розрахований до кінця червня 2031 року контракт.

"Вовки" придбали Жуана Гомеса в січні 2023 року. Тоді рідний для виконавця Фламенгу отримав за нього 18,7 млн.

Загалом на рахунку бразильця вісім голів і шість асистів у 128-ми матчах за Вулвергемптон. За версією Transfermarkt, саме хавбек є найціннішим активом клубу (орієнтовна трансферна вартість — 35 млн).

