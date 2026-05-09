Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 35-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 9 травня, о 19:30.

Мадридське Атлетіко повертається до внутрішніх справ після болючого вильоту з півфіналу Ліги чемпіонів від лондонського Арсеналу. Команда Дієго Сімеоне тепер має зосередитися на тому, щоб офіційно закріпити за собою місце у четвірці найкращих Ла Ліги на наступний сезон.

Наразі "матрацники" випереджають Бетіс на 10 очок, тож перемога в суботньому матчі гарантує їм путівку до головного європейського турніру.

Атлетіко — Сельта

Субота, 9 травня, 19:30, Metropolitano Stadium, Мадрид

Сельта під керівництвом Клаудіо Хіральдеса проводить потужний сезон і наразі посідає шосте місце в таблиці. "Кельти" ведуть запеклу боротьбу за збереження позиції в зоні Ліги конференцій, випереджаючи Хетафе на три очки. Команда з Віго приїжджає до столиці після перемоги над Ельче (3:1), а їхня гостьова статистика вражає — це третій найкращий показник у дивізіоні (27 очок у 17 матчах). Хоча Сельта не перемагала Атлетіко з 2018 року, два останні очні поєдинки завершилися нічиїми, що обіцяє непросту прогулянку для господарів.

У кадровому плані Атлетіко продовжує обходитися без Пабло Барріоса та Ніко Гонсалеса. Також малоймовірно, що з перших хвилин вийде Хуліан Альварес, який має певні проблеми з формою.

У Сельти через травми гру пропустять Мігель Роман та Карл Старфельт, а Хаві Руеда відбуватиме дискваліфікацію через перебір карток. Очікується повернення до складу Борхи Іглесіаса, який є найкращим бомбардиром команди з 13 голами в активі.

За версією betking Атлетіко є фаворитом зустрічі, проте шанси команд виглядають досить конкурентними. Коефіцієнт на перемогу мадридців становить 2.20. Успіх Сельти оцінюється у 3.33, а нічия — у 3.50.

Букмекери схиляються до того, що матч буде результативним: тотал більше 2.5 йде за 1.71. На те, що господарі відкриють рахунок, пропонується коефіцієнт 1.72. Для тих, хто вірить у здатність Сельти знову відібрати очки у фаворита, подвійний шанс "нічия або перемога гостей" доступний за 1.70.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Лангле, Діас — Мендоса, Кардосо — Сімеоне, Баена, Лукман — Серлот.

Сельта: Раду — Нуньєс, Лаго, Родрігес — Каррейра, Лопес, Моріба, Мінгеса — Альварес, Іглесіас, Жутгла.

Не зіграють: Барріос, Н. Гонсалес (Атлетіко) — Роман, Старфельт, Руеда (Сельта).

