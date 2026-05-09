Італія

Колишній захисник Аталанти та Ювентуса вирішив піти з футболу до завершення сезону.

Італійський захисник Андреа Мазьєлло оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 40 років. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Останнім клубом ветерана був Зюдтіроль із Серії B, за який він виступав із 2022 року. Попереду команда має провести матчі плейоф за збереження місця у другому дивізіоні Італії, однак Мазьєлло вирішив завершити кар’єру негайно та не братиме участі в поєдинках проти Барі.

Найбільше захисник запам’ятався виступами за Барі та Аталанту. У складі бергамасків він провів один сезон разом із українцем Русланом Малиновським. Також упродовж кар’єри Мазьєлло захищав кольори Луккезе, Ювентуса, Авелліно, Сієни та Дженоа, де працював під керівництвом Андрія Шевченка.

За основну команду Ювентуса футболіст провів лише один офіційний матч. Крім того, у 2004–2006 роках він зіграв 21 поєдинок за юнацькі та молодіжні збірні Італії різних вікових категорій.