Чикаго Файр запропонував форварду Барселони контракт із зарплатою 20 мільйонів на рік.

Нападник Барселони Роберт Левандовські отримав вигідну пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр. Американська команда хоче переконати польського форварда переїхати до США вже найближчим часом.

За інформацією As, клуб із Чикаго готовий запропонувати 37-річному футболісту контракт із річною зарплатою у 20 мільйонів євро. Це значно перевищує фінансові умови, які форвард може отримати в європейських чемпіонатах на цьому етапі кар’єри.

Чинна угода Левандовські з Барселоною спливає наприкінці червня. Раніше повідомлялося, що інтерес до нападника втратили Мілан і Ювентус, які розглядали варіант із його підписанням.

У поточному сезоні польський бомбардир провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.