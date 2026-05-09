Головний тренер мадридців став на захист своїх гравців після сутички на тренуванні.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа виступив із палкою промовою на захист Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені. Напередодні надважливого недільного протистояння з Барселоною, де каталонці мають шанс достроково оформити чемпіонський титул, наставник вершкових намагався зняти напругу навколо команди та засудив витік інформації про внутрішні конфлікти.

Раніше клуб офіційно підтвердив, що Вальверде та Чуамені були оштрафовані на солідну суму — 500 000 євро кожен — після серйозної сутички на тренувальній базі. За інформацією джерел, конфлікт між півзахисниками розпочався у середу, а в четвер розбірки продовжилися безпосередньо в роздягальні.

Внаслідок інциденту Вальверде отримав травму голови, через яку йому довелося накладати шви в лікарні. Проте обидва футболісти категорично заперечили чутки про те, що Чуамені вдарив уругвайця в обличчя, стверджуючи, що Федеріко просто невдало впав під час штовханини.

На суботній пресконференції Арбелоа відверто підтримав своїх підопічних.

"Обидва гравці висловили жаль, визнали свої помилки, прийняли наслідки та вибачилися. Мені цього достатньо. Я не спалюватиму своїх гравців на вогнищі. Вони цього не заслуговують. Вальверде та Чуамені добре представляють мадридський Реал. Я дуже пишаюся ними і не дозволю, щоб цією ситуацією скористалися задля того, аби поставити під сумнів професіоналізм моїх гравців", — заявив тренер.

Щоб применшити масштаб трагедії, Арбелоа навіть пригадав власний досвід часів виступів за англійський Ліверпуль, натякаючи на відомий інцидент, коли Крейг Белламі напав на Джона Арне Ріїсе з ключкою для гольфу.

"Я бачив і гірші ситуації. У мене був одноклубник, який кинувся на іншого з ключкою для гольфу. Такого не має бути між партнерами по команді, але подібне траплялося завжди. Я не виправдовую їх, але нам просто дуже не пощастило, що все закінчилося травмою Феде — це радше випадковість. Це проблема, яку ми маємо залишити позаду", — зазначив іспанський фахівець.

Останнім часом у ЗМІ з'явилося чимало інсайдів про втрату Арбелоа контролю над колективом. Повідомлялося про його розбіжності з Карвахалем, Себальйосом та Асенсіо, інцидент за участю Мбаппе та одного з тренерів, а також гарячу суперечку між Антоніо Рюдігером та Альваро Каррерасом (останній вже публічно назвав це поодиноким випадком).

Арбелоа, не приховуючи емоцій, назвав ці розмови повною брехнею, водночас жорстко розкритикувавши кротів у клубі:

"Звучить багато брехні. Це абсолютна неправда, що мої гравці непрофесіонали, що вони не поважають мене, або що їхній спосіб життя не відповідає рівню Реала. Але найсерйозніше для мене — це витік інформації. Те, що відбувається в роздягальні, має там і залишитися. Якщо інформація виходить назовні, я вважаю це зрадою Реала та того, що символізує наша емблема. Я не працюю в ЦРУ і не шукаю винних, але приватні розмови завжди мають залишатися приватними", — зауважив Альваро.

На завершення пресконференції наставник мадридців підтвердив, що Орельєн Чуамені вже повернувся до повноцінних тренувань і буде в заявці на Ель Класіко проти Барселони. Також Арбелоа спростував чутки про можливе позбавлення Вальверде капітанської пов'язки, наголосивши, що повністю задоволений роботою всіх чотирьох капітанів команди.