Іспанія

Тиждень напередодні Ель Класіко проти Барселони обернувся для мадридців справжньою катастрофою.

Те, що мало бути тижнем повної концентрації на надважливому матчі проти Барселони, перетворилося на суцільний потік новин про конфлікти та хаос у роздягальні мадридського Реала.

Поразка в недільному Ель Класіко означатиме, що найзапекліший суперник вершкових здобуде другий поспіль титул чемпіона Ла Ліги. І поки каталонці, які нещодавно самі переживали скрутні часи, продовжують процвітати, Реал потопає в інтригах, заворушеннях уболівальників та публічних скандалах.

У середу іспанські ЗМІ вибухнули новиною про гарячу словесну перепалку між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені під час тренування. Ситуація стрімко загострилася наступного дня.За інформацією джерел, суперечка продовжилася в роздягальні та закінчилася тим, що Вальверде доставили до лікарні з травмою голови.

Сам уругваєць категорично заперечив факт бійки з одноклубником, заявивши у відкритому листі, що отримав невеликий поріз, випадково вдарившись об стіл під час емоційної розмови. Попри виправдання гравця, клуб скликав екстрену зустріч за участю президента Флорентіно Переса, головного тренера Альваро Арбелоа та капітана Дані Карвахаля.

За її підсумками Реал оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо обох футболістів. Крім того, медичний штаб підтвердив у Вальверде струс мозку: гравець пропустить від 10 до 14 днів і точно не зіграє проти «Барселони».

Чутки про розкол у команді підсилилися новинами про конфлікт між захисниками Альваро Каррерасом та Антоніо Рюдігером. Каррерас не став називати імен, але опублікував заяву в Instagram, у якій запевнив, що інцидент вичерпано і він має дуже добрі стосунки з усією командою.

Проте найбільший шквал критики дістався зірковому нападнику Кіліану Мбаппе. Француз, який має феноменальну статистику (85 голів у 100 матчах за клуб), викликав лють фанатів своєю поведінкою під час відновлення після травми. Мбаппе вирушив на яхту до Сардинії саме в той час, коли його команда грала важкий матч проти Еспаньйола.

Хоча клуб схвалив цю поїздку, фотографії з відпочинку спровокували створення петиції під назвою "Мбаппе геть", яка вже зібрала понад 46 мільйонів підписів. Чи зіграє він у неділю — вирішуватиметься найближчими днями.

Усі ці події підкреслили головну проблему нинішнього Реала — нездатність Альваро Арбелоа контролювати зіркову роздягальню. Колишній захисник мадридців змінив на посаді Хабі Алонсо в січні, проте його досвіду роботи лише з молодіжними командами виявилося замало для управління такими фігурами, як Мбаппе чи Вінісіус Жуніор.

За чотири тури до кінця сезону трофеї більше не є реальною метою. Головне завдання Арбелоа зараз — хоча б якось стабілізувати команду. Проте глобальна відповідальність лягає на президента клубу Флорентіно Переса. Статистика останнього часу виглядає катастрофічно для клубу такого рівня: три менеджери за два сезони і жодного виграного трофея.

Вибір наступного постійного наставника стане критично важливим кроком для керівництва, якому потрібно повернути команді керованість, а клубу — втрачений імідж та статус лідера європейського футболу.