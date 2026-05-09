Форвард Реала відновив тренування та може зіграти проти Барселони.
Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор, Getty Images
09 травня 2026, 16:44
Нападник Реала Кіліан Мбаппе має високі шанси взяти участь у майбутньому матчі проти Барселони в рамках 35-го туру Ла Ліги.
За інформацією Фабріціо Романо, французький форвард 8 травня повністю тренувався разом із командою та наблизився до повернення на поле після травми.
Раніше у Мбаппе було діагностовано ушкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги, через що його участь у Ель Класіко перебувала під питанням.
Поєдинок іспанської Ла Ліги між Барселоною та Реалом відбудеться найближчої неділі, 10 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.