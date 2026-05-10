Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Хетафе в гостях не зміг обіграти аутсайдера іспанської Ла Ліги Реал Ов'єдо. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

При цьому аутсайдер Ла Ліги завершив матч вдев'ятьох після двох вилучень. Спочатку на 54 хвилині червону картку отримав Хаві Лопес, а на 78 хвилині своїх партнерів по команді підставив Квасі Сібо.

Таким чином, Хетафе набрав 45 очок і посідає сьоме місце у Ла Лізі, відстаючи від Сельти на п'ять балів та випереджаючи Сосьєдад на один пункт. В активі Ов'єдо 29 очок і останній рядок без шансів на збереження місця в еліті.

Реал Ов`єдо — Хетафе 0:0

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Карму, 85), Баї (Костас, 12), Кальво, Лопес — Ассан (Альхассан, 57), Сібо, Рейна, Фернандес (Касорла, 64) — Чайра (Борбас, 84), Віньяс (Аїхадо, 85)

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Майораль, 86), Абкар (Санкріс, 73), Дуарте, Ромеро, Давінчі (Муньйос, 64) — Мілья, Джене, Арамбаррі — Мартін (Васкес, 46), Сатріано

Попередження: Віньяс, Костас — Абкар, Санкріс

Вилучення: Лопес, 54, Сібо, 78.