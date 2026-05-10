Іспанія

Заявка Реала на Ель Класіко.

Реал оприлюднив заявку команди на центральний матч 35-го туру Ла Ліги проти Барселони.

До складу мадридців повернувся бельгійський воротар Тібо Куртуа, який раніше пропускав матчі через ушкодження. Також у заявці присутній український голкіпер Андрій Лунін.

Окрім цього, шанс зіграти в Ель Класіко отримав півзахисник Орельєн Чуамені, який нещодавно опинився в центрі уваги через конфлікт із Федеріко Вальверде.

Водночас французький форвард Кіліан Мбаппе до заявки Реала не потрапив і пропустить принципове протистояння з каталонцями.

Матч Барселона — Реал відбудеться сьогодні, 10 травня. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.