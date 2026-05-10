Іспанія

Каталонська Барселона та мадридський Реал зіграють на Камп Ноу в El Clasico в рамках тридцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над памплонською Осасуною (2:1), використав із перших хвилин Рашфорда та Феррана в атаці.

Альваро Арбелоа, на тлі перемоги над каталонським Еспаньйолом (2:0), залучив до стартового складу Куртуа в рамку воріт, тоді як Фран Гарсія гратиме на лівому фланзі оборони, Діас, Камавінга та Беллінгем розташуються в півзахисті, а Гонсало Гарсія гратиме в атаці.

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві, Педрі — Рашфорд, Ольмо, Фермін — Торрес.

Запасні: Щесни, Альєр, Бальде, Араухо, Левандовські, Рафінья, Касадо, Бардагжі, де Йонг, Берналь, Кунде, Еспарт.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Б. Діас, Камавінга, Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Асенсіо, Каррерас, Мастантуоно, Цестеро, Хіменес, Паласіос, Пітарч.