Іспанія

Клуб хоче відновити дисципліну та стабільність, а Моурінью називають головним кандидатом.

Керівництво мадридського Реала планує зробити відновлення порядку, стабільності та внутрішньої поваги в команді головним пріоритетом для нового головного тренера. Про це повідомляє AS.

За даними джерела, це завдання стане ключовим незалежно від того, хто очолить команду в новому сезоні. Наразі головним кандидатом на посаду залишається Жозе Моурінью, який працює в Бенфіці. Португальський спеціаліст нібито готовий прийняти пропозицію та взятися за перебудову колективу.

Другим важливим напрямком для клубу є посилення складу. Водночас у Реалі визнають, що першочергово потрібно вирішити внутрішні проблеми — напруженість у роздягальні та витоки інформації, які цього сезону вплинули на атмосферу в команді, мають більший пріоритет, ніж трансферна активність.