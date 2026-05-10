Головний тренер Барселони Гансі Флік переживає важкий особистий момент — сьогодні помер батько німецького фахівця.

Попри трагедію в родині, наставник каталонського клубу не планує пропускати принциповий матч проти Реала, який відбудеться ввечері в рамках Ла Ліги.

Після завершення поєдинку Флік вирушить до Німеччини, щоб бути разом із родиною.

Матч Барселона — Реал відбудеться сьогодні, 10 травня. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.