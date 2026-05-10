Перевага 2:0 зникла після пізнього камбеку господарів.

Реал Сосьєдад на своєму полі зіграв унічию з Бетісом 2:2 у матчі 35-го туру Ла Ліги, який вийшов насиченим подіями та поворотами сюжету.

Перший тайм пройшов із перевагою гостей. Бетіс відкрив рахунок на 39-й хвилині зусиллями Антоні, а одразу після перерви подвоїв перевагу завдяки точному удару Еса Абде.

Реал Сосьєдад відповів активізацією в другій половині зустрічі. Команда почала створювати моменти, але кілька голів були скасовані через офсайд після втручання VAR.

Відродження господарів розпочалося наприкінці матчу: Оскарссон скоротив відставання на 79-й хвилині, а вже у компенсований час Мікель Оярсабаль реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок 2:2.

Попри шанс вирвати перемогу в кінцівці, Реал Сосьєдад не зміг дотиснути суперника — воротар Бетіса Альваро Вальєс здійснив кілька ключових сейвів у доданий час.

Після цього матчу Бетіс продовжує боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, тоді як Реал Сосьєдад набирає важливе очко у боротьбі за позиції в середині таблиці Ла Ліги.

Реал Сосьєдад — Бетіс 2:2

Голи: Оскарссон, 79, Оярсабаль, 90, пенальті — Антоні, 39, Еззальзулі, 47

Реал Сосьєдад: Реміро – Елустондо (Каррера), Мартін, Чалета-Цар, Гомес – Кубо (Марін), Горротхатегі, Солер (Сучич), Барренечеа – Оярсабаль, Оскарссон

Бетіс: Вальєс – Руїбаль, Льоренте, Гомес, Родрігес (Бальєрін) – Альтіміра (Амрабат), Рока, Антоні (Рікельме), Форнальс (Іско), Еззальзулі – Кучо (Деосса)

Попередження: Барренечеа, Руїбаль, Оскарссон, Льоренте

Вилучення: Руїбаль (90+6, друга жовта)