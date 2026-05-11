Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 травня 2026 року.

Рома у матчі 36 туру італійської Серії А у гостях вирвала перемогу над Пармою (3:2).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 22 хвилині голом відзначився Доніелл Мален, проте на старті другого тайму Парма зрівняла цифри на табло зусиллями Габріела Стрефецци.

Потім на 87 хвилині Парма вийшла вперед завдяки голу Манделя Кейти, але на четвертій компенсованій хвилині Рома зрівняла рахунок після голу Девайна Ренша.

І це було не все — на 11 компенсованій хвилині Саша Брітшгі отримав червону картку та привіз пенальті у власні ворота, який успішно реалізував Мален, який оформив дубль.

Після 36 турів Рома набрала 67 очок і продовжує напружену боротьбу за місця у Лізі чемпіонів, посідаючи четверте місце, відстаючи від Ювентуса та Наполі на один і три бали відповідно. Позаду йдуть Мілан (67) та Комо (65).

Парма — Рома 2:3

Голи: Стрефецца, 47, Кейта, 87 - Мален, 22, 90+11 (пен), Ренш, 90+4.

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Валенті — Дельпрато (Карбоні, 74), Ордоньєс, Кейта, Ніколуссі-Кавілья (Естевес, 79), Валері (Брітшгі, 74) — Стрефецца (Пеллегріно, 53), Ельфеж (Алмквіст, 79).

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік (Ренш, 75), Крістанте (Ель-Айнауї, 59), Коне (Вентуріно, 75), Франса — Суле (Пізіллі, 58), Дібала — Мален.

Попередження: Стрефецца, Тройло.

Вилучення: Брітшгі, 90+10.