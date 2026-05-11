Інше

Це шостий чемпіонський титул в історії клубу.

Орхус у матчі 31 туру чемпіонату Данії в гостях обіграв Брондбю з рахунком 2:0, завдяки чому достроково завоював чемпіонський титул.

Перемогу команді Якоба Поульсена забезпечили забиті м'ячі у виконанні Генріка Дальсгора та Кевіна Якоба.

За тур до фінішу сезону Орхус випереджає Мідтьюлланн на чотири очки. Норшелланн займає третє місце, відстаючи від лідера на 17 балів і випереджаючи Виборг на три очки.

Для Орхуса це був перший чемпіонський титул за 40 років та шостий в історії клубу.