39-річний форвард Інтер Маямі заявив про готовність допомогти національній команді.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес заявив, що може повернутися до виступів за збірну Уругваю напередодні чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст завершив міжнародну кар’єру у вересні 2024 року, однак тепер не виключає свого повернення, якщо національна команда потребуватиме його допомоги.

"Я б ніколи не відмовився від допомоги національній команді, якби вона потребувала мене, особливо напередодні чемпіонату світу. У той час я поступився місцем новому поколінню. Я сказав те, чого не мав говорити. Я вже вибачився перед тими, перед ким мав вибачитися", — зазначив Суарес.

На груповому етапі ЧС-2026 Уругвай зіграє проти Іспанії, Кабо-Верде та Саудівської Аравії. Суарес залишається найкращим бомбардиром в історії збірної з 69 голами.