39-річний форвард Інтер Маямі заявив про готовність допомогти національній команді.
Луїс Суарес, Getty Images
11 травня 2026, 17:00
Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес заявив, що може повернутися до виступів за збірну Уругваю напередодні чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Футболіст завершив міжнародну кар’єру у вересні 2024 року, однак тепер не виключає свого повернення, якщо національна команда потребуватиме його допомоги.
"Я б ніколи не відмовився від допомоги національній команді, якби вона потребувала мене, особливо напередодні чемпіонату світу. У той час я поступився місцем новому поколінню. Я сказав те, чого не мав говорити. Я вже вибачився перед тими, перед ким мав вибачитися", — зазначив Суарес.
На груповому етапі ЧС-2026 Уругвай зіграє проти Іспанії, Кабо-Верде та Саудівської Аравії. Суарес залишається найкращим бомбардиром в історії збірної з 69 голами.