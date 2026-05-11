33-річний захисник Атлетіка провів за баскський клуб 281 матч та виграв із командою Кубок Іспанії і два Суперкубки країни.

Захисник Атлетіка Іньїго Лекуе завершить професійну кар’єру після закінчення сезону-2025/26.

🔚 Iñigo Lekue colgará las botas al finalizar esta temporada.



Se retira del fútbol profesional como un verdadero One Club Man del Athletic, tras once campañas en el equipo de su vida.



Lekua aurkitzen. Lekua egiten. Lekua betetzen. Lekue izaten.



❤️ Eskerrik asko! — Athletic Club (@AthleticClub) May 11, 2026

33-річний футболіст є вихованцем баскського клубу та провів у складі Атлетіка 281 матч у всіх турнірах. На рахунку Лекуе — чотири забиті м’ячі та 14 результативних передач.

Разом із Атлетіком захисник став володарем Кубка Іспанії у сезоні-2023/24, а також двічі вигравав Суперкубок Іспанії. У нинішній кампанії Лекуе взяв участь у 18 матчах команди в усіх турнірах.

Після 35 турів Атлетік посідає дев’яте місце у турнірній таблиці Прімери. Наступний матч команда Ернесто Вальверде проведе 13 травня проти Еспаньйола.