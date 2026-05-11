11 травня 2026, 17:16
33-річний захисник Атлетіка провів за баскський клуб 281 матч та виграв із командою Кубок Іспанії і два Суперкубки країни.
Захисник Атлетіка Іньїго Лекуе завершить професійну кар’єру після закінчення сезону-2025/26.
33-річний футболіст є вихованцем баскського клубу та провів у складі Атлетіка 281 матч у всіх турнірах. На рахунку Лекуе — чотири забиті м’ячі та 14 результативних передач.
Разом із Атлетіком захисник став володарем Кубка Іспанії у сезоні-2023/24, а також двічі вигравав Суперкубок Іспанії. У нинішній кампанії Лекуе взяв участь у 18 матчах команди в усіх турнірах.
Після 35 турів Атлетік посідає дев’яте місце у турнірній таблиці Прімери. Наступний матч команда Ернесто Вальверде проведе 13 травня проти Еспаньйола.