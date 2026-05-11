Україна: Перша ліга

Тернопільський клуб припинив співпрацю з білоруським фахівцем за обопільною згодою сторін після дев’яти матчів на чолі команди.

Головний тренер Ниви Тернопіль Олег Дулуб залишив свою посаду. Клуб та 60-річний білоруський фахівець припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Разом із наставником команду також покинули його асистенти Валерій Іващенко та Тарас Гребенюк.

Дулуб очолив Ниву Тернопіль у січні 2026 року. Під його керівництвом команда провела дев’ять офіційних матчів, у яких здобула лише одну перемогу. Ще чотири зустрічі завершилися внічию, а в чотирьох Нива Тернопіль зазнала поразок.

Раніше керівництво Ниви Тернопіль визнавало, що одним із ключових прорахунків стало кадрове рішення щодо призначення тренерського штабу.

Після дев’яти турів весняної частини сезону Нива Тернопіль посідає 11-те місце у турнірній таблиці Першої ліги України, маючи у своєму активі 30 очок. Наступний матч команда проведе 17 травня проти Поділля.