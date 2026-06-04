Букмекери відають перевагу європейським грандам.
Мбаппе, Фернандеш, Ямал, колаж football.ua
04 червня 2026, 18:47
Зовсім скоро стартує історичний чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці. 48 учасників поборються за трофей. В цьому матеріалі розповідаємо, кому букмекери віддають перевагу.
Головним фаворитом вважається чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Поставити на успіх команди, в заявці якої немає жодного гравця з Реалу, можна з коефіцієнтом 5.5. Основним конкурентом "Фурії Рохі" буде Франція — шанси "синіх" на перемогу в турнірі оцінюються показником 6.0.
Замикає трійку фаворитів збірна Англії. Команда не пропустила жодного м'яча у відборі, але Томасу Тухелю дорікають за обережність та неочевидний вибір складу. Ставка на перемогу англійців може примножити вашу суму у 7.0 раза.
Також в п'ятірці є чинний чемпіон світу Аргентина та найбільш титулована команда турніру збірна Бразилії. На Мессі та компанію пропонується коефіцієнт 9.5-10.0, тоді як на "пентакампеонів" можна поставити з показником 9.0-9.5.
Темними конячками будуть Португалія та Німеччина. На піренейців пропонують котирування 11.0, тоді як успіх Бундестім оцінюється у 15.0-17.0.
Інші претенденти:
Нідерланди — 21.0
Норвегія — 29.0
Бельгія — 34.0
Колумбія — 34.0-51.0
Пишіть в коментарях свої думки відносно майбутнього переможця чемпіонату світу.