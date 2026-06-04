Рейтинг букмекерів

Букмекери відають перевагу європейським грандам.

Зовсім скоро стартує історичний чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці. 48 учасників поборються за трофей. В цьому матеріалі розповідаємо, кому букмекери віддають перевагу.

Головним фаворитом вважається чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Поставити на успіх команди, в заявці якої немає жодного гравця з Реалу, можна з коефіцієнтом 5.5. Основним конкурентом "Фурії Рохі" буде Франція — шанси "синіх" на перемогу в турнірі оцінюються показником 6.0.

Замикає трійку фаворитів збірна Англії. Команда не пропустила жодного м'яча у відборі, але Томасу Тухелю дорікають за обережність та неочевидний вибір складу. Ставка на перемогу англійців може примножити вашу суму у 7.0 раза.

Також в п'ятірці є чинний чемпіон світу Аргентина та найбільш титулована команда турніру збірна Бразилії. На Мессі та компанію пропонується коефіцієнт 9.5-10.0, тоді як на "пентакампеонів" можна поставити з показником 9.0-9.5.

Темними конячками будуть Португалія та Німеччина. На піренейців пропонують котирування 11.0, тоді як успіх Бундестім оцінюється у 15.0-17.0.

Інші претенденти:

Нідерланди — 21.0

Норвегія — 29.0

Бельгія — 34.0

Колумбія — 34.0-51.0

Пишіть в коментарях свої думки відносно майбутнього переможця чемпіонату світу.