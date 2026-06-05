Іспанія

Вінгер збірної України провів переговори з головним тренером Трабзонспора.

Майбутнє Віктора Циганкова в Жироні залишається відкритим. Як повідомляє 61saat, український вінгер уже поспілкувався з наставником Трабзонспора Фатіхом Текке щодо можливого переходу до турецького клубу.

За даними джерела, розмова між сторонами відбулася в конструктивній та позитивній атмосфері. Тренер представив своє бачення ролі футболіста в команді, а сам Циганков залишився задоволений контактом із представниками Трабзонспора.

Також зазначається, що 28-річний гравець не виключає варіант зміни клубу найближчим часом і готовий розглядати нові можливості для продовження кар'єри.

Минулого сезону українець залишався одним із ключових виконавців Жирони, а його контракт із каталонським клубом продовжує діяти. Водночас інтерес з боку Трабзонспора може стати одним із найсерйозніших варіантів для Циганкова під час літнього трансферного вікна. За інформацією 61saat, переговорний процес між сторонами вже розпочався.