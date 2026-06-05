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Команда Емерса Фае відігралася після пропущеного гола та завдала французам поразки в Нанті.

Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д’Івуару в контрольному поєдинку напередодні чемпіонату світу-2026. Матч у Нанті завершився перемогою африканської команди з рахунком 2:1.

На початку зустрічі французи повністю контролювали хід гри та створили кілька небезпечних моментів. Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе та Орельєн Чуамені були близькі до гола, однак воротар Яхья Фофана неодноразово рятував свою команду. У відповідь шанс відзначитися мав Симон Адингра, але не зміг переграти Майка Меньяна.

Перевага господарів втілилася в забитий м’яч наприкінці першого тайму. Раян Шеркі точним ударом вивів Францію вперед.

Після перерви Кот-д’Івуар зумів переламати перебіг гри. Спочатку рахунок зрівняв Гела Дуе, а вирішальний гол ближче до завершення матчу забив Амад Діалло, принісши своїй команді вольову перемогу.

Наступний контрольний матч команда Дідьє Дешама проведе 8 червня проти Північної Ірландії. Свій шлях на чемпіонаті світу-2026 французи розпочнуть 16 червня поєдинком із Сенегалом.

Франція — Кот-д'Івуар 1:2

Голи: Шеркі, 45 — Дуе, 53, Діалло, 84