Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа у США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а сам турнір обіцяє стати одним із найнепередбачуваніших за останні десятиліття.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Швеції — команду, яка рідко отримує статус фаворита великих турнірів, але майже завжди залишається надзвичайно незручним суперником для будь-кого.

Після кількох непростих років та пропуску Євро-2024 шведи поступово проходять через зміну поколінь і підходять до нового чемпіонату світу з дуже цікавим складом, де досвід поєднується з однією з найталановитіших молодих атак у Європі. І хоча нинішню Швецію поки що складно ставити в один ряд із головними претендентами на титул, недооцінювати цю команду — велика помилка.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ F

ШВЕЦІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл для шведів став справжньою перевіркою характеру. Після провального для себе відбору Євро-2024 команда пережила серйозне перезавантаження. Зміни торкнулися не лише складу, а й загальної філософії гри.

Якщо раніше Швеція асоціювалася насамперед із максимально прагматичним футболом та оборонною дисципліною, то зараз команда дедалі частіше намагається діяти агресивніше та сміливіше в атаці. Особливо важливо, що молоді лідери збірної почали брати на себе відповідальність у вирішальні моменти, а сама команда виглядала значно впевненіше, ніж кілька років тому.

Якщо згадати стадію відбору, то тут був провал і Швеція стала першою в історії збірної, якій вдалося пробитися на мундіаль, посівши останнє місце у своїй групі, поступившись Швейцарії, Словенії та Косово. Однак завдяки успішному виступу в Лізі націй шведи отримали путівку до плейоф відбору на мундіаль. У стикових матчах шведи, на жаль, для українських вболівальників вибили Україну в півфіналі, а потім вирвали перемогу над Польщею на 88 хвилині.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Швеція — одна з найісторичніших збірних Європи, хоча про це часто забувають.

Найбільший успіх шведського футболу стався ще у 1958 році, коли домашній чемпіонат світу завершився виходом у фінал. Тоді шведи поступилися легендарній Бразилії з Пеле, але той турнір назавжди залишився частиною футбольної історії країни.

Також Швеція двічі здобувала бронзу, в останній раз на ЧС-1994 у США — покоління Томаса Броліна, Кеннета Андерссона та Генріка Ларссона досі вважається одним із найкращих в історії національної команди.

У сучасну епоху шведи рідко доходять до вирішальних стадій великих турнірів, але стабільно залишаються конкурентною та дуже організованою командою. Чвертьфінал ЧС-2018 став яскравим прикладом того, наскільки небезпечною Швеція може бути навіть без глобальних суперзірок.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ГРЕМ ПОТТЕР

Після провального старту відбору та зміни тренерського штабу Швеція зробила несподіваний крок — запросила Грема Поттера.

Англійський спеціаліст очолив команду восени 2025 року після звільнення Йона Даля Томассона та доволі швидко повернув шведам віру у власні сили. Саме під керівництвом Поттера команда змогла стабілізувати гру та пробитися на ЧС-2026 через плейоф.

Для Поттера це особлива історія. Саме у Швеції він колись зробив собі ім’я як тренер, побудувавши справжню футбольну казку з Естерсундом. Тому його повернення до Швеції багато хто сприйняв як символічний крок.

Головна особливість Поттера — тактична гнучкість. Він не є тренером однієї схеми чи стилю. Він чудово вміє адаптувати команду під суперника, змінювати структуру гри прямо під час матчу та максимально використовувати сильні сторони своїх футболістів. Саме цього часто бракувало у попередні роки — гнучкості та сучасних рішень.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШВЕЦІЇ НА ЧМ-2026

Воротарі: Віктор Йоганссон (Сток Сіті), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Якоб Відель-Сеттерстрем (Дербі Каунті).

Захисники: Яльмар Екдаль (Бернлі), Габріель Гудмундссон (Лідс), Ісак Гін (Аталанта), Еміль Гольм (Ювентус), Густаф Лагербільке (Брага), Віктор Ліндельоф (Астон Вілла), Ерік Сміт (Санкт-Паулі), Карл Старфельт (Сельта), Елліот Струд (М’єльбю), Даніель Свенссон (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Таа Алі (Мальме), Ясін Аярі (Брайтон), Лукас Бергвалль (Тоттенгем), Єспер Карлстрьом (Удінезе), Кен Сема (Пафос), Маттіас Сванберг (Вольфсбург), Бесфорт Зенелі (Юніон).

Нападники: Александр Бернгардссон (Гольштайн), Ентоні Еланга (Ньюкасл), Віктор Йокерес (Арсенал), Александер Ісак (Ліверпуль), Густаф Нільссон (Брюгге), Беньямін Нюгрен (Селтік).

ЯК ГРАЮТЬ ШВЕДИ?

Сучасна Швеція вже не є класичною “закритою” командою. Шведи стали значно активніше пресингувати та частіше намагаються контролювати м’яч, а не просто чекати помилки суперника.

Головною перевагою команди все ще залишається фізична готовність та організованість. Також Швеція дуже небезпечна у швидких атаках, стандартах та боротьбі. А проти більш статусних суперників команда часто чудово використовує простір за спинами захисників.

Поттер не намагався зламати традиційну шведську футбольну модель, але тепер команда виглядає значно сміливішою в атаці та роботі з м’ячем. Поступово стає помітно, що гравці дедалі краще розуміють ідеї нового тренера, а сама збірна виглядає значно сучаснішою та більш різноплановою, ніж навіть рік тому.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ВІКТОР ЙОКЕРЕС

Якщо ще кілька років тому головною надією шведського футболу в атаці вважався Александер Ісак, то зараз статус головної зірки збірної дедалі впевненіше переходить до Віктора Йокереса.

Форвард, який вибухнув у європейському футболі завдяки своїй феноменальній результативності, підходить до ЧС-2026 у статусі одного з найнебезпечніших нападників Європи. Це ідеальний сучасний нападник, який поєднує фізичну міць, швидкість, агресію, постійну роботу без м’яча та чудове завершення атак. При цьому швед здатний не лише забивати, а й самостійно створювати моменти за рахунок дриблінгу та відкривань між лініями.

Саме навколо його активності зараз дедалі частіше будується атакувальна гра збірної Швеції. Особливо важливо, що Йокерес додає команді того, чого їй часто бракувало у великих матчах — постійного тиску на центральних захисників суперника та здатності вигравати боротьбу практично в будь-яких умовах.

Для нинішньої Швеції його форма може стати ключовим фактором успіху на турнірі. Разом із Александером Ісаком та Деяном Кулусевські це була б одна з найцікавіших атакувальних трійок серед збірних другого ешелону Європи. Однак шведам доведеться обходитися без Кулусевські, який, на жаль для шведів, не встиг відновитися після травми.

ЙОКЕРЕС, ЕЛАНГА, БЕРГВАЛЛЬ - НОВЕ ПОКОЛІННЯ

Йокерес зараз є головною ударною силою шведів. Форвард чудово працює у силовій боротьбі, постійно тисне на захисників та дуже небезпечний у контратаках. Його рух без м’яча та агресивний стиль гри дозволяють Швеції створювати моменти навіть у матчах проти топ-команд.

Лукас Бергвалль вважається одним із головних талантів нового покоління шведського футболу. Молодий півзахисник додає команді динаміки, мобільності та якості у роботі з м’ячем, а його впевненість у такому віці вже зараз вражає.

Ентоні Еланга залишається зброєю шведської команди. Його швидкість та ривки за спини захисників особливо небезпечні у контратаках, де Швеція традиційно почувається дуже комфортно.

Проблема полягає у тому, що Швеція все ще залежить від темпу гри. Якщо суперник змушує Швецію довго позиційно атакувати та перекриває швидкі переходи, ефективність атакувальної лінії помітно падає.

ГРУПА F — БОРОТЬБА ЗА ПЛЕЙОФ

Для Швеції груповий етап навряд чи стане легкою прогулянкою. На чемпіонатах світу шведи традиційно дуже конкурентні, але водночас часто мають проблеми у матчах, де потрібно грати першим номером.

Саме тому багато залежатиме від стартового результату. Якщо шведи впевнено почнуть турнір проти Тунісу, її організованість може стати серйозною проблемою для Нідерландів. Втім, якщо навіть Швеція нічого не зможе показати проти нідерландців, буде ключовий поєдинок за місце в плейоф проти Японії.

Але у випадку невдалого старту психологічний тиск на молодий склад може швидко зрости, що може призвести до чергового провалу та вибування на груповій стадії турніру.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ШВЕЦІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ШВЕЦІЇ

Збірна Швеції підходить до ЧС-2026 у статусі однієї з найцікавіших "темних конячок" турніру. Для Швеції головним завданням на турнірі, швидше за все, стане вихід із групи. І якщо це вдасться, то далі шведи можуть перетворитися на одну з найнеприємніших команд плейоф.

На короткій дистанції збірна з хорошою організацією, якісною обороною та сильним форвардом завжди здатна створити проблеми фаворитам. Особливо враховуючи, що на великих турнірах Швеція дуже часто виглядає краще, ніж від неї очікують. Якщо шведи уникнуть зайвих проблем, то цілком здатні вийти у плейоф та поборотися за чвертьфінал.

Наразі найбільш реалістичний прогноз для Швеції — вихід із групи та боротьба за місце серед восьми найсильніших команд турніру. У команди є баланс досвіду та молодості, якісна лінія нападу та досить організована гра. Чи зможе Поттер всім цим якнайраще розпорядитися на короткій дистанції — побачимо.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце у групі F та вихід у плейоф