Іспанія

Каталонці хочуть зберегти контроль над майбутнім вінгера, попри домовленість француского клубу з футболістом.

Перехід Ансу Фаті до Монако поки що залишається під питанням через позицію Барселони. Французький клуб уже погодив особисті умови з 23-річним вінгером і готовий викупити його контракт за 11 мільйонів євро, однак каталонці прагнуть отримати додаткові гарантії.

За інформацією Mundo Deportivo, Барселона наполягає на включенні до угоди права зворотного викупу або відсотка від майбутнього продажу футболіста. Таким чином клуб хоче зберегти вплив на подальшу кар’єру свого вихованця.

Крім того, керівництво чемпіона Іспанії не виключає можливості продажу гравця іншому покупцю, якщо надійде більш вигідна пропозиція. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Фаті становить 15 мільйонів євро.

За першу команду Барселони іспанець провів 123 матчі, забив 29 голів і віддав 10 результативних передач, а також виграв чотири трофеї.

Минулого сезону Фаті виступав за Монако на правах оренди, де записав на свій рахунок 12 голів у 30 матчах.