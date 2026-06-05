Іспанія

Функціонер заявив про можливий перехід гравця вартістю 150 мільйонів євро.

Флорентіно Перес, який претендує на посаду президента мадридського Реала, заявив про намір здійснити один із найдорожчих трансферів в історії клубу, якщо виграє вибори. Голосування відбудеться 7 червня, а його суперником є Енріке Рікельме.

Під час інтерв’ю Перес натякнув на масштабний трансферний план і підкреслив, що мова йде про гравця топ-рівня, але не розкрив імені.

"Наступного тижня ви дізнаєтесь, кого я хочу підписати. Він коштуватиме щонайменше 150 мільйонів євро. Я спробую підписати найдорожчого гравця в історії мадридського Реала.

Я зроблю пропозицію у вівторок. Це буде не Ерлінг Голанд, це також не буде Майкл Олісе. Я не маю на увазі захисника.

Ми пропонуємо гравця рівня Кріштіану Роналду. Мій футболіст не грає в Англійській Прем'єр-лізі. Люди не повірять. Готуйтеся до наступного тижня. Звичайно, спочатку ми зв'яжемося з клубом гравця, бо якщо хтось не знає, то так і має бути", – заявив Перес в інтерв’ю Horizonte.

За даними AS, серед потенційних цілей Реала фігурують півзахисники ПСЖ Вітінья та Жоау Невеш, а також вінгер Баварії Майкл Олісе, хоча сам Перес публічно відкинув цю кандидатуру.