Інше

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 4 червня 2026 року.

Збірна Франції несподівано зазнала поразки від Кот-д’Івуару в контрольному матчі напередодні старту чемпіонату світу-2026. Поєдинок у Нанті завершився перемогою африканської команди з рахунком 2:1.

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Раян Шеркі отримав передачу поблизу штрафного майданчика та точним ударом у дальній кут відкрив рахунок.

Після перерви команда Емерса Фае швидко відновила рівновагу. Жан-Філіп Пепе розрізною передачею вивів Гелу Дуе сам на сам із Майком Меньяном, а захисник Страсбура холоднокровно переграв воротаря.

Французи намагалися вирвати перемогу, однак наприкінці зустрічі пропустили вдруге. Після швидкої атаки правим флангом Дуе виконав передачу в центр штрафного майданчика, а Амад Діалло ударом в один дотик приніс своїй команді історичний успіх.

Франція — Кот-д’Івуар 1:2

Голи: Шеркі, 45 — Гела Дуе, 53, Діалло, 81.