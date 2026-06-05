Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Центральний захисник португальської збірної поділився очікуваннями від майбутньої світової першості.

Центральний захисник збірної Португалії Рубен Діаш поділився очікуваннями від прийдешнього чемпіонату світу — 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці.

ТОП-10 зірок, яких не взяли на чемпіонат світу

"Ми не просто віримо, а націлені на успішний результат. Зараз наша команда сповнена впевненості у власних силах. Для перемоги потрібно буде багато працювати. У нас дуже високі амбіції на цьому турнірі", — передає слова футболіста пресслужба ФІФА.

На груповій стадії чемпіонату світу збірна Португалії поміряється силами з командами Колумбії, Узбекистану та ДР Конго. Турнір розпочнеться 11 червня і завершиться 19 липня. Чинним володарем титулу чемпіона є Аргентина.