"Фурія Роха" на шляху до нового етапу домінування у футболі.
Франція — Іспанія, Getty Images
15 липня 2026, 07:39
Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Францію в півфіналі чемпіонату світу-2026.
Франція — Іспанія 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026
За підсумками цієї дуелі на рахунку команди Луїса де ла Фуенте з’явилась ще пара цікавих досягнень.
"Фурія Роха" стала першою європейською збірною, яка здобувала перемоги у восьми поспіль матчах плейоф великих турнірів (мундіалю чи Євро).
Також Іспанія стала першою в історії командою, якій удалось зіграти на одному чемпіонаті світу шість "сухих" матчів.
Суперником Іспанії у фіналі стане переможець пари Англія — Аргентина, тоді як Франція зіграє із невдахою серед цих команд.