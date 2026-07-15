Іспанія

"Фурія Роха" на шляху до нового етапу домінування у футболі.

Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Францію в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Франція — Іспанія 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

За підсумками цієї дуелі на рахунку команди Луїса де ла Фуенте з’явилась ще пара цікавих досягнень.

"Фурія Роха" стала першою європейською збірною, яка здобувала перемоги у восьми поспіль матчах плейоф великих турнірів (мундіалю чи Євро).

Також Іспанія стала першою в історії командою, якій удалось зіграти на одному чемпіонаті світу шість "сухих" матчів.

Суперником Іспанії у фіналі стане переможець пари Англія — Аргентина, тоді як Франція зіграє із невдахою серед цих команд.