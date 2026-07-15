Іспанія

22-річний вихованець та півзахисник Барселони висловив відданість каталонському клубу, але готовий підкоритися волі керівництва у разі трансферу.

Півзахисник Барселони Марк Касадо назвав умову свого можливого відходу з каталонського клубу. 22-річний футболіст зізнався, що щиро прагне залишитися у складі "синьо-гранатових", проте не стане перешкоджати продажу, якщо керівництво відкрито вкаже йому на двері.

"Якщо в Барселоні вважатимуть, що мені краще піти, то нехай так і буде. Я завжди хотів допомагати команді та клубу. Це єдине моє бажання — робити все, що в моїх силах.

Якщо мене попросять піти — я піду", — наводить слова Касадо видання Barca Universal.

Трудова угода опорного півзахисника з каталонським грандом розрахована до літа 2028 року. Спеціалісти авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість іспанця у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Араухо може змінити Барселону на Атлетіко.