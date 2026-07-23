Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА, який пройде 23 липня та розпочнеться о 21:00.

Житомирське Полісся вже не може вважатись новачком єврокубкових кваліфікацій за визначенням, адже робитиме третю спробу пробитись до Ліги Європи УЄФА. Спочатку був неприємний дебютний досвід проти словенської Олімпії, потім відверто не пощастило завершити відбірковий раунд матчами проти італійської Фіорентини, а тепер не пощастило із жеребкуванням уже на першій ж стадії, де беруть участь "вовки".

ПОЛІССЯ — КОПЕНГАГЕН

ЧЕТВЕР, 23 ЛИПНЯ, 21:00 ▪️ КОШИЦЬКА ФУТБОЛЬНА АРЕНА, СЛОВАЧЧИНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІД РАФАЕЛ ОЛІВЕЙРА ДА СІЛВА (ПОРТУ, ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Суперник рівня данського Копенгагена — це відверте знущання з Ліги конференцій, тим паче на настільки ранній стадії кваліфікації. Бо "леви" ще в минулому сезоні грали в Лізі чемпіонів із командами рівня Барселони та дортмундської Боруссії, а ще кілька років тому взагалі намагались налякати Манчестер Сіті на стадії 1/8 фіналу, чи бодались із Манчестер Юнайтед у чвертьфіналі Ліги Європи УЄФА.

Але провал на внутрішній арені в минулому сезоні все змінив. Чемпіоном Копенгаген ставав востаннє вже відносно давно — ще в сезоні-2021/22, але так, щоб посісти підсумкове сьоме місце — це вже занадто. І це ще данському тренеру Бо Свенссону вдалось стабілізувати ситуацію в останні два місяці кампанії, після призначення замість Якоба Нееструпа, який працював майже чотири роки над командою. Навіть у фіналі Кубка країни пограли "леви", але поступились Мідтьюлланну.

Проте данський чемпіонат доволі цікавий, і навіть із нижньої половини турнірної таблиці, після розділення команд на дві групи по шість команд, можна потрапити до плейоф за місце в Лізі конференцій, якщо фінішувати сьомим. І ось там таким славетним данським клубам, як Раннерс та Брондбю, довелось поступитись власними єврокубковими амбіціями на користь найбагатшого чи найтитулованішого колективу країни в сучасній історії.

Власне, фінал Кубка й був єдиним матчем, який Копенгаген програв у минулому сезоні після призначення Свенссона. Команда помітно додала й у результативності за той час, не завершуючи безпрограшні ігри без, як мінімум, трьох голів, разом із суперниками. І під час літніх зборів ця тенденція нікуди не поділась — "леви" так само стабільно пропускають, але за рахунок атаки багато на що здатні. Нагадує чимось Фіорентину, якщо не брати до уваги її пригоди в чемпіонаті на старті минулого сезону.

Навіть три збірники своїх країн їздили на чемпіонат світу-2026 від складу данського колективу, тоді як від усієї УПЛ ми спромоглись делегувати аж нікого. Утім, воротар Домінік Котарські за Хорватію не грав, захисник Юнносуке Судзукі за Японію з’являвся на лічені хвилин, а от тунісцю Еліасу Ашурі, як і всій його збірній, узагалі має бути соромно за таку участь у турнірі.

Із іншого боку, маємо Полісся, яке в минулому сезоні спромоглось на історичну для себе "бронзу" УПЛ, тож старт співпраці з Русланом Ротанем спокійно можна вважати успішним. Точкове підсилення за літо "вовки" також провели у вигляді підписання Леандро Андраде з Карабаху та Андрусва Араухо з Кривбасу, і також закрили остаточно переходи Максима Брагару з Динамо Київ та Георгія Бущана з Аш-Шабаба.

Але тепер усі чекають, на скільки матчів у сезоні розраховувати склад і відповідно будувати подальші кроки на ринку, бо, на жаль, потенційні суперники в третьому раунді для Полісся в особі Дебрецена чи Пюніка виглядають на три голови нижче за Копенгаген. А тут ще й фактор старту сезону для українського й данського клубів накладається зверху, бо ні Університатю Крайову, ані Ягеллонію, ані Вікторію Пльзень "вовки" в товариських матчах обіграти так і не змогли. А це все команди співставного з "левами" рівня.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці данського клубу. Так, на перемогу Копенгагена в основний час пропонується коефіцієнт 1.84, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.72.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОЛІССЯ : Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Федор, Бабенко, Емерллаху — Андраде, Краснопір, Велетень.

КОПЕНГАГЕН : Рунарссон — Беймо, Гарананга, Лопес, Майрі — Ельюнуссі, Клем, Мадсен, Ашурі — Корнеліус, Мукоко.

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