Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, який пройде 23 липня та розпочнеться о 20:00.

Київське Динамо в статусі чинного володаря Кубка України продовжує свій шлях у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та сподівається подолати грецький ПАОК одразу після дуже важкого двоматчевого протистояння проти румунської Університаті Клуж, у якому глядачів навіть голів не побачили, окрім результативних ударів у серії пенальті.

ДИНАМО КИЇВ — ПАОК

ЧЕТВЕР, 23 ЛИПНЯ, 20:00 ▪️ ЛЮБЛІН АРЕНА, ЛЮБЛІН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДІ ПУТРОС (ДАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Цього ж разу суперник у команді Ігоря Костюка більш ніж серйозний, а як для такої стадії відбору — та й поготів, дуже складний. Грецький ПАОК постійно тривалий час в авангарді футболу власної країни, але чемпіонство в сезоні-2023/24 для цього клубу наразі стало останнім, оскільки далі почався спад результатів на внутрішній арені.

Третє місце в попередній кампанії та фінал національного Кубка, а також виліт у попередній стадії плейоф Ліги Європи УЄФА від іспанської Сельти — таким був останній із п’яти сезонів "орлів" під керівництвом сина Мірчі Луческу, Развана Луческу, після чого керівництво клубу вирішило завершити цю багаторічну співпрацю й пошукати нового фахівця там, де завершився єврокубковий шлях.

Італієць Алессіо Ліші не зміг допомогти памплонській Осасуні хоча б якось безпечно почувати себе неподалік зони вильоту наприкінці сезону іспанської Ла Ліги, тож у підсумку був змушений залишити межі Іспанії, де також тренував Леванте та Мірандес, і подався до нехай і менш конкурентного чемпіонату, але до клубу з явно більшими фінансовими можливостями.

На жаль, це історія про брудні гроші російського олігарха грецького походження івана саввідіса, який може собі в актив записати порятунок ПАОКа від банкрутства й тотального занепаду в 2012 року після придбання клубу, але коли в твоєму послужному списку також депутатство "держдури" країни-окупанта та партійний квиток "єдіной расіі", разом із доведеними фактами фінансової допомоги проросійським бойовикам угруповання так званої "днр" на окупованому українському Донбасі, то жодних гарних слів у пристойній спільноті про тебе не скажуть. Хоча навіть із такими сумнівними "регаліями" в західних ЗМІ радше згадають його забіг із пістолетом та погрози життю головного арбітра на поле в березні 2018 року в божевільному матчі проти АЕКа.

Проти цього взагалі не поважного пана свого часу в тому ж році спробував піти наш Євген Хачеріді, але скоріше проявив свою громадянську позицію перед фанатами московського "м’яса" із щитками в національних кольорах у руках прямо в самому серці Мордора, а вже потім позиція саввідіса добила кар’єру українця в Греції.

Додамо сюди також і той факт, що фанати ПАОКа мають міцну дружбу з уболівальниками сербського Партизана, так що під час виїзного матчу Динамо буде гарантовано скрутно. Кияни навіть відмовились від гостьової фанатської квоти, і правильно зробили, бо назва стадіону "Тумба" перекладається, як "курган" або "могила" — таке собі місце для видовищ.

Та й узагалі не просто так у грецького суперника "біло-синіх" такі похмурі кольори. Панфессалонікійський атлітичний клуб константинопольців — той самий ПАОК, але у розшифрованому вигляді, і ця назва вказує на велику тугу грецьких біженців із Константинополя (Стамбулу) в 1926 році. Звідси й кольори клубу: "чорний" — скорбота за втраченою батьківщиною та тисячами загиблих земляків, та "білий" — надія на нове життя й відродження. І емблема також символічна: орел-то візантійський, але крила в нього складені — теж про жалобу.

Тож матимемо точно гарячу дуель із багатьма важкими контекстами. А тим часом суперники лише починають учитись грати за системою Ліші, і їм у цьому сенсі не пощастило, що не було матчів першого раунду кваліфікації, бо італієць полюбляє загравати з трьома центральними захисниками, що коштувало Осасуні поганого старту сезону, після чого 40-річний фахівець трохи поплив, почав зраджувати власному баченню футболу, але від вильоту команду рятував усе ж таки за знайомою йому філософію. Небагато досвіду, коротше кажучи.

Знайомитись із складом ПАОКа Динамо буде значно легше, бо донедавна в цьому клубі виступав "літній" новачок киян Томаш Кендзьора. Але греки все одно встигли попрацювати на трансферному ринку, і такі виконавці, як Аріц Елустондо з Реала Сосьєдад, Баптіст Сантамарія з Валенсії та Таха Алі з Мальме точно мають підсилити команду Ліші. Та й свою кишеню без грошей із болота також не залишать. На жаль, у цій кампанії також присутній усім нам знайомий бразилець Тайсон.

Утім, нам усе одно більше цікаво те, як зіграє команда Ігоря Костюка. Особливо на тлі того, що вдалось побачити в матчах проти Університаті. Тотальна домінація — зиску жодного. Узагалі ризикували вилетіти по пенальті вже в першому раунді. А більше інформації щодо стану Динамо наразі зібрати немає можливості, бо товариські матчі в умовах від сили двох тижнів підготовки на зборах — це жарт, тоді як грецький суперник, хоча й не мав офіційних зустрічей, проте й на два тижні пізніше стартував у сезоні. І не обіграв лише в останній контрольній грі нідерландський Твенте (2:3).

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці грецького клубу. Так, на перемогу ПАОКу в основний час пропонується коефіцієнт 2.40, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДИНАМО КИЇВ: Нещерет — Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.

ПАОК : Павленка — Кенні, Елустондо, Міхаїлідіс, Тейлор — Сантамарія, Зафеїріс — Живкович, Константеліас, Пелкас — Алі.

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