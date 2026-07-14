Іспанія

Погана новина для команди Ганса-Дітера Фліка та її вболівальників.

Півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг може знову залишитися поза футболом на кілька місяців. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 29-річний нідерландець пошкодив коліно у розташуванні національної команди на ЧС-2026.

Найближчими днями де Йонг пройде додаткове медичне обстеження і якщо діагноз підтвердиться, він зможе пропустити близько чотирьох місяців, що стане болючим ударом для "блаугранас" на старті нового сезону.

Минулого сезону де Йонг також пропускав кілька місяців через травми — на його рахунку 38 матчів, один гол та вісім гольових передач.

Також додамо, що на ЧС-2026 Нідерланди дійшли до 1/16 фіналу, де поступилися Марокко у серії післяматчевих пенальті.