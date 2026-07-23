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Минулого сезону ЛНЗ здійснив справжній прорив, фінішувавши другим в УПЛ. Віталій Пономарьов не лише створив конкурентоспроможний колектив, а й зберіг його кістяк перед стартом нового сезону. До команди приєдналися нападник Коді Девід і вінгер Теді Цара, покликані зробити атаку ще гострішою, а літні збори у Словенії стали чудовою можливістю закласти фізичну базу на довгу кампанію одразу в кількох турнірах.

Перед стартом офіційних матчів черкасці провели сім спарингів, здобувши чотири перемоги, один раз зігравши внічию та зазнавши двох поразок. Заключні контрольні поєдинки показали, що команда вже наближається до оптимальних кондицій, хоча питання щодо готовності окремих виконавців залишається відкритим. Зокрема, Джевісон Беннет, Мухаррем Яшарі та Денис Кузик відновлювалися після ушкоджень, і їхня участь у зустрічі до останнього залишалася під питанням.

Гент підходить до нового єврокубкового сезону як добре знайомий із міжнародною ареною клуб. Бельгійці завершили чемпіонат на п'ятому місці, а наставник Рік Де Міл продовжує розвивати стиль із високим пресингом, швидкими переходами та максимально активним використанням флангів. Попри втрату центрального захисника Самуеля Котто, клуб оперативно підсилив проблемну позицію , а головні лідери атакувальної лінії залишилися в команді.

У липні бельгійський колектив провів п'ять контрольних матчів, серед яких були перемога над Твенте, розгром Беверена та навіть поразка від Кривбасу. Сам Рік Де Міл наголошував, що його команда ретельно вивчила ЛНЗ і не збирається недооцінювати дебютанта єврокубків. Саме досвід міжнародних виступів вважається головною перевагою бельгійців, однак український клуб має шанс скористатися простором, який суперник залишає під час активної гри попереду.

Очікується цікаве тактичне протистояння. Гент, найімовірніше, прагнутиме контролювати м'яч і нав'язати високий темп, тоді як ЛНЗ зробить ставку на організовану гру без м'яча, компактність між лініями та швидкі контратаки. Для черкаського клубу це буде не лише перевірка футбольних можливостей, а й психологічний тест, адже дебют на європейській арені завжди супроводжується особливою відповідальністю. Якщо команда Пономарьова впорається з хвилюванням і реалізує свої моменти, інтрига перед матчем-відповіддю гарантовано збережеться, на що ми, звісно, сподіваємося.