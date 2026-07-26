Ліга Європи

Київський клуб опублікував офіційне звернення щодо ганебної поведінки грецьких уболівальників під час єврокубкового поєдинку в Любліні та закликав до жорстких дисциплінарних санкцій.

Динамо Київ виступив із жорсткою офіційною заявою щодо інциденту, який стався 23 липня в польському Любліні. Під час першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа (2:3) вболівальники команди гостей розгорнули на своєму секторі прапор Російської Федерації.

У своєму зверненні київський клуб апелює до тих, хто досі не усвідомлює масштабів трагедії, яку переживає український народ через розв'язану Росією повномасштабну війну.

"Кожного дня у кривавому протистоянні з підступним ворогом гинуть найкращі сини та доньки України. Наші міста і села піддаються терористичним бомбардуванням. Ці та інші варварства здійснюються саме під тим триколором, яким уболівальники ПАОКа вирішили присмачити свої емоції від футбольного дійства", — йдеться у заяві Динамо.

Показово, що ганебність ситуації усвідомили навіть самі футболісти грецької команди — під час матчу гравці ПАОКа зверталися до своїх фанатів із закликом прибрати ворожу символіку з трибун. Динамо наголошує, що футбол має залишатися інструментом зближення країн, які прагнуть до цивілізованих стосунків. Керівництво киян нагадало про послідовну позицію УЄФА щодо відсторонення російських команд від усіх континентальних змагань.

Напередодні матчу-відповіді український клуб закликав Європейську футбольну спілку: Звернути увагу дисциплінарних органів на цей кричущий факт. Виявити таку ж принциповість, яка демонструється УЄФА щодо проявів расизму та ксенофобії. Надати жорстку оцінку відвертим провокаціям на адресу України, щоб унеможливити їх повторення в майбутньому.