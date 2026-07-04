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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Бразилії зустрінеться зі збірною Норвегії.

Поєдинок відбудеться в неділю, 5 липня, на Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 23:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Бразилії в основний час — 1.84, успіх Норвегії — 4.43, нічия — 3.82. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Бразилія не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.24. Бразильці програли один із десяти минулих матчів. У семи з них вони як забивали, так і пропускали, також здобувши три звитяги без пропущених голів. Норвежці з грізним Ерлінгом Голандом на вістрі атаки не порадували своїх уболівальників результативними ударами в одному з десяти попередніх поєдинків, тільки в ньому ж також зберігши ворота "сухими".

Коефіцієнтом 2.35 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда. Норвезький бомбардир ударно проводить дебютний для нього мундіаль. У трьох поєдинках турніру він відзначився п'ятьма голами. Щонайменше раз лідер Норвегії святкував взяття воріт у своєму виконанні в 13-ти останніх офіційних матчах за збірну.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.76. У семи з десяти минулих матчів бразильців було три або більше голів. Це ж стосується й восьми з десяти попередніх поєдинків норвежців.

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