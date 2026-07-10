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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Іспанії зустрінеться зі збірною Бельгії.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 10 липня, на Лос-Анджелес Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Іспанії в основний час — 1.64, успіх Бельгії — 5.70, нічия — 4.05. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Іспанії + тотал менше 4,5", представлений показником 1.95. Саме таким чином іспанці виграли в чотирьох попередніх матчах, тоді як під час десяти останніх поразок бельгійців у поєдинках так само було забито менше 5 голів.

Коефіцієнтом 2.15 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мікеля Оярсабаля. Від початку 2025 року іспанець взяв участь у 17-ти матчах збірної, в яких відзначився 16-ма голами, зокрема двічі оформивши дубль під час ЧС-2026. Ворота Тібо Куртуа на клубному рівні в сезоні-2025/26 Оярсабаль уразив двічі й цілком може засмутити бельгійця ще раз.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Бельгія заб'є в 2-му таймі". На нього можна поставити з показником 2.33. Так, іспанці уникнули пропущених голів у всіх п'яти своїх матчах ЧС-2026, але бельгійці останнім часом чимало забивають і можуть поставити крапку на "сухій" серії суперника. Ймовірніше за все, станеться це в 2-му таймі протистояння, адже 9 із 12-ти своїх голів на ЧС-2026 Бельгія забила саме після перерви.

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