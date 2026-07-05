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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у Мексиці місцева національна команда зустрінеться зі збірною Англії.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 6 липня, на Мехіко Сіті Стедіум. Початок — о 03:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Англії в основний час — 2.44, успіх Мексики — 3.19, нічия — 3.25. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Англія заб'є в 2-му таймі", представлений показником 1.92. Шість із восьми своїх голів на ЧС-2026 англійці забили якраз у 2-му таймі. Те саме стосується й більшості (13 проти 9) результативних ударів Англії під час відбору на мундіаль.

Коефіцієнтом 2.55 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна. Саме дубль капітана дозволив англійцям обіграти ДР Конго й дістатися 1/8 фіналу плейоф. Лідер Англії із п'ятьма голами веде боротьбу за Золоту бутсу мундіалю. Він точно спроможний відзначитися результативним ударом у шостому із семи останніх своїх матчів ЧС.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Англія не програє + тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.69. Англійці зазнали лише двох поразок у минулих 20-ти матчах. Тільки в одному з останніх десяти їхніх поєдинків було більше трьох голів. Те саме стосується й восьми з десяти попередніх дуелей мексиканців.

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