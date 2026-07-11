Рейтинг букмекерів

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Завтра, 12 липня, у рамках 1/4 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Норвегії та Англії. Початок зустрічі заплановано на 00:00 за київським часом.

Три гола Ерлінга Голанда в двох матчах на виліт допомогли Норвегії дістатися топ-8 цьогорічної кампанії мундіалю. Після продовження своєї безпрограшної серії у поєдинках із Бразилією (3В, 2Н) норвежці спробують перервати безвиграшну в дуелях з англійцями (2Н, 2П). Гаррі Кейн так само трьома результативними ударами допоміг Англії втретє поспіль досягнути 1/4 фіналу плейоф ЧС. Протистояння одних із найкращих бомбардирів сучасності буде окрасою майбутньої боротьби за місце в четвірці претендентів на "золото" турніру.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик упевнений, що норвезька казка завершиться присвяченим Бразилії розділом. Його вибір — "Прохід Англії" із коефіцієнтом 1.50.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що Англія спроможна закрити питання виходу до наступного раунду ще в основний час. Надійний із його точки зору варіант — "Перемога Англії", представлений показником 1.96.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу очікує, що протистояння за участі двох вкрай ефективних центрфорвардів може порадувати щонайменше трьома голами. Він пропонує поставити на "Тотал більше 2,5" із коефіцієнтом 1.76.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ